Pancadas de chuva deixam Rio em estado de atenção

SÃO PAULO - O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 16h55 desta quarta-feira, 14, devido a previsão de pancadas de chuva moderada a forte do final da tarde até o período da noite.

O decreto foi feito pela prefeitura. O estágio de atenção é o segundo em uma escala de quatro, que representa chuva moderada a forte para as próximas horas.

Segundo o Centro de Operações, as estações de São Cristóvão, Tijuca, Alto da Boa Vista e do Jardim Botânico registraram chuva forte por volta das 18 horas. Equipes da prefeitura foram deslocadas para a Praça Sibélius, na Gávea, zona sul da cidade, por causa do acúmulo de água na pista. Os motoristas devem redobrar a atenção no local.