Pancadas de chuva devem atingir grande parte do País

Uma zona de convergência de umidade causará pancadas de chuva em grande parte do país nesta terça-feira, 20, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Ao longo do dia haverá muitas nuvens e condições para pancadas de chuva que poderão ser localmente forte por conta de uma Zona de Convergência de Umidade entre o centro-sul da Região Sudeste, o que inclui o sul de Minas, Rio, Triângulo Mineiro e grande parte de São Paulo, sobre o Centro-Oeste e no sul da região amazônica.

O calor e a umidade serão responsáveis por pancadas de chuva em grande parte das demais áreas da Região Norte, mas de forma isolada. Esperam-se ventos variando de moderados a fortes entre o litoral do Rio e do Espírito Santo.

O tempo estará instável no litoral da Região Sul, com variação de nebulosidade no interior gaúcho e catarinense e possibilidade de pancadas de chuva isoladas no leste, nordeste e norte do Paraná. Sol entre poucas nuvens em grande parte do Nordeste, com possibilidade de pancadas de chuva no oeste da Bahia e no sul do Maranhão e do Piauí.