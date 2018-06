Pancadas de chuva em todas as regiões do País

SÃO PAULO - A quarta-feira, 29, será de tempo nublado e encoberto na maior parte do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na região Sudeste, há possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A máxima prevista é de 33ºC e a mínima de 13ºC.

Na região Sul, há possibilidade de chuva em áreas isoladas no oeste e leste do Paraná e também no litoral de Santa Catarina. O restante da região terá dia de sol com poucas nuvens. A máxima prevista é de 37ºC e a mínima de 17ºC. Na região centro-oeste o céu fica encoberto durante o dia e pode haver pancadas de chuvas fortes e trovoadas isoladas em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal. A temperatura máxima prevista é de 36ºC e a mínima de 18ºC.

No Nordeste devem ocorrer pancadas de chuva isoladas no Maranhão, Ceará, Piauí, litoral da Paraíba, de Alagoas e de Sergipe. Na região oeste de Pernambuco e na Bahia também há possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura máxima prevista é de 37ºC e mínima de 17ºC. Na região Norte, o dia deve ser nublado e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, e Tocantins. A máxima prevista é de 35ºC e a mínima é de 20ºC.