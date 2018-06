Pancadas de chuva voltam a atingir boa parte do País

Boa parte do País tem previsão de pancadas de chuva para esta sexta-feira, 2, principalmente as regiões Sul, Sudeste e Norte, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O dia começará com nevoeiro em alguns pontos do centro-oeste e sul do Rio Grande do Sul.

No decorrer do dia, o sol aparece entre variação de nuvens no Estado. Áreas de instabilidade ainda provocarão muitas nuvens desde o norte de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro e centro-sul de Minas e no sul do Mato Grosso do Sul.

São esperadas pancadas de chuva fortes, principalmente entre o centro-norte do Paraná, São Paulo e no Triângulo Mineiro e sul de Minas. O sol aparece mas o calor e a alta umidade favorecem a ocorrência de pancadas de chuva no Amazonas, Roraima, sul e sudoeste do Pará, norte de Rondônia e centro-norte do Mato Grosso.

Em grande parte da Região Nordeste, na faixa norte e leste do Pará e no Amapá o sol entre poucas nuvens, apenas na região do Recôncavo Baiano o tempo estará instável e chuvoso. Sol com variação de nebulosidade e pequena possibilidade de pancadas de chuva no oeste e sul do Tocantins, centro-norte de Goiás e no Distrito Federal.