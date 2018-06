Pancadas de chuva voltam a atingir Norte e Nordeste do Brasil

As pancadas de chuva devem continuar em grande parte do Norte e Nordeste do país e no noroeste de Mato Grosso nesta sexta-feira, 22, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Destaque para o norte do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, de Pernambuco e litoral norte da Bahia, onde as pancadas de chuva podem ser mais intensas, o que poderá causar transtornos à população das áreas atingidas.

Nas demais áreas do Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul do país o dia será de sol entre poucas nuvens. Apenas no sul do Rio Grande do Sul, na região de fronteira com o Uruguai, haverá condição para pancada de chuva isolada.

As temperaturas estarão estáveis no Brasil. Possibilidade de nevoeiro no Sul de Minas, leste de São Paulo e região Serrana do Sul do Brasil.