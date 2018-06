Pancadas de chuva voltam a atingir parte do Sul do país

Neste domingo, 10, o dia ficará nublado e com pancadas de chuva isoladas no oeste e centro-sul do Rio Grande do Sul, e, a partir da tarde, no oeste de Santa Catarina, segundo informou o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Nas demais áreas desses estados e no sudoeste do Paraná as chances de chuva serão menores.

Dia com muitas nuvens e chuvas isoladas entre o litoral de Sergipe e de Alagoas. Na faixa litorânea da Bahia, exceto no sul, haverá aberturas de sol e períodos de chuva no decorrer do dia. Os ventos que vêm do mar deixarão o dia nublado entre a faixa leste da Região Nordeste e leste de Minas Gerais. Entre o leste da Paraíba e o oeste do Amazonas o sol aparecerá, mas o calor e a umidade elevada provocarão pancadas de chuva localizada. A umidade relativa do ar estará baixa entre o MT, sul do Tocantins, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, oeste de Minas Gerais e noroeste de São Paulo.