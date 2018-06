Pancadas de chuvas atingem boa parte do país nesta terça

As pancadas de chuvas vão atingir boa parte do país nesta terça-feira, 3, principalmente a região sul, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Um sistema frontal passará pelo Rio Grande do Sul e provocará pancadas de chuva localmente fortes em grande parte do Estado gaúcho. Nas demais áreas do Brasil, exceto no centro e norte da Região Nordeste, no sul do Mato Grosso do Sul e em parte de São Paulo, o dia será de sol entre nuvens.

Entre o sul de Minas, nordeste e sul de São Paulo, leste do Paraná e de Santa Catarina, sudoeste da Bahia, centro-sul do Piauí, do Maranhão e no nordeste do Pará o sol aparece, mas haverá pequena chance de pancadas de chuva, a partir da tarde, devido ao calor e alta umidade e a presença de instabilidades nos níveis altos da atmosfera.

As temperaturas estarão estáveis, porém elevadas. Em grande parte da Região Norte, do Centro-Oeste e do Sudeste do país haverá variação de nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. O dia será ventoso no litoral norte do Rio e no litoral gaúcho.