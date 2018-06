Pandemia do bem

Outro que está no caminho de Chávez no giro que ele faz por países muy amigos, o iraniano Mahmoud Ahmadinejad é sério candidato a reforçar a tese de que a gripe suína pode se transformar numa epidemia de chefes de estado, exclusivamente. Resta saber se vai seguir se manifestando de forma predominante em organismos do chamado eixo do mal.

Precisa agora aguardar a passagem de Kadafi por Nova York, onde é aguardado no próximo dia 16 para participar da Assembleia-Geral da ONU. Se o Obama sobreviver ao encontro, a humanidade estará salva!

É A CARA DELE!

Da série Abaixo a Censura!, Dunga proibiu entrevistas exclusivas de jogadores brasileiros na Granja Comary, em Teresópolis. O sonho do técnico é um dia proibir a imprensa de falar da Seleção.,

ARGH!

E o bate-boca entre Ideli Salvatti e Tasso Jereissati na CPI da Petrobrás, hein?! Que nojo, né não?

Basta!

Não dá mais para viver na região dos Jardins. Já tem morador de casa bacana por lá pensando em levar a família para Heliópolis, onde, a julgar pelo noticiário, o policiamento é mais efetivo!

Hare baba, meu!

É dura a vida de psicopata no Brasil: Letícia Sabatella, que já tinha tomado uma surra danada de Christiane Torloni em Caminho das Índias, levou agora sopapos humilhantes de Débora Bloch na novela das oito. Nem Patrícia Pillar apanhou desse jeito nos últimos capítulos de A Favorita.

O que é isso, companheiro?

Hillary Clinton está à beira de um ataque de nervos. Também, pudera! Consta da agenda da secretária de Estado para esta quinta-feira um novo encontro em Washington com o presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya. Repara só no jeito que ele olha para ela!

Boato infame

A cantora Vanusa não será a intérprete do Hino Nacional antes da partida do Brasil contra a Argentina, no sábado, pelas Eliminatórias da Copa de 2010, na cidade de Rosário. E não se fala mais nisso, ok?

Ó paí, ó!

ACM Neto não precisa nem ouvir seu eleitorado para saber que a Bahia é contra urgência, inclusive no pré-sal. Nessas horas, todo baiano é de oposição. Onde já se viu, o Jacques Wagner com pressa? Ah, conta outra, vai!

Agora vai!

Lanterna do Brasileirão, o Fluminense foi procurar sua grandeza em Itu. É por aí!