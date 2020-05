Pandemia provoca novo uso da internet residencial no Brasil

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Os número auferidos pelo Comitê Gestor da Internet brasileira (CGI.br) mostra que a pandemia provocada pelo coronavírus realmente está transformando o uso das redes, principalmente as domésticas. O tráfego medido no Brasil vem registrando recordes.

Um pico de 11 terabits por segundo foi atingindo pela primeira vez em 23 de março e, depois, no dia 6 de maio. Antes da pandemia, os momentos de maior tráfego na rede não passava dos 9 terabits por segundo. Se antes o uso doméstico era mais intenso entre 20 horas e 22 horas, atualmente, a faixa está bem mais elástica, com grande quantidade de tráfego no período da tarde.

Desafio de garantir a qualidade da conexão

A maior demanda por conexão gerou preocupações no início das medidas de distanciamento social, havia o risco de que surgisse gargalos na infraestrutura das redes brasileiras, o que não vem ocorrendo, segundo os gestores.

Uma nova relação com a internet

O maior tráfego de informações também revela que os hábitos dos consumidores mudou nestes últimos dois meses. Muitos estão trocando a presença física em supermercados e farmácias pelas comprar online.

