Pane afeta sinalização de trânsito no Rio

RIO - Uma pane afeta a sinalização de trânsito no centro e nas zonas sul e norte da capital fluminense desde o início da manhã de hoje, 20. Agentes de trânsito da prefeitura orientam os motoristas, mas a falta dos sinais está causando extensos congestionamentos.

De acordo com o Centro de Operações da prefeitura do Rio, houve uma falha de comunicação no servidor que controla a programação dos sinais luminosos. Com isso, pela manhã, os sinais estavam piscando somente a cor amarela, uma programação que deveria ficar apenas durante a madrugada. Em outros locais, os sinais ficaram com a luz vermelha acesa, confundindo os motoristas.

O problema começou no início da manhã. Passadas mais de quatro horas, o gerente executivo do Centro de Operações, Pedro Junqueira, ainda não sabia o motivo da pane e também não tinha previsão para a regularização do problema.

"A gente entende a consequência, sabe onde está o ponto de atenção, ou seja, temos uma direção para a investigação, mas não temos como resolver. Estamos focados para resolver agora e já pensando na volta para a casa", disse.

Junqueira explicou que o problema não pode ser tratado como "um colapso total", porque os sinais não se apagaram, mas funcionam com a programação errada. "É um fato raro", lamentou.

Além do problema com os sinais, o carioca enfrenta mais um dia de confusão no centro por causa das mudanças no trânsito implantadas na segunda-feira, 17. Várias ruas estão com a mão invertida e outras com o acesso proibido. A orientação aos motoristas é feita por agentes de trânsito, que não conseguem impedir os congestionamentos.