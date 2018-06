Pane em sistema da PF atrasa entrega de passaportes em todo o País

SÃO PAULO - Uma pane no sistema da Polícia Federal provoca atrasos na entrega de passaportes em todo o País na manhã desta terça-feira, 28. O problema, que teve início ontem, estava previsto para ser resolvido até a manhã de hoje, segundo informações da corporação.

Quem chega à sede da PF para retirar o documento é informado que a entrega não poderá ser realizada. A empresária Daniele Isokaitis, de 29 anos, não sabia o que fazer. Com entrevista no consulado americano agendada para às 14 horas, ela temia ter de pagar novamente a taxa de 140 dólares. "Tirei um passaporte há 30 dias, mas na semana passada fui roubada. Tive de fazer tudo de novo.", conta ela.

"Ontem, me mandaram um email para retirar o novo passaporte hoje. Eu chego aqui e acontece isso. O jeito vai ser esperar". A maior preocupação dela é com a proximidade da viagem, marcada para 12 de outubro. Por ora, não há previsão para a volta do sistema. "O segurança disse que depois do almoço é capaz que normalize", disse a empresária, que pretende permanecer no local.

O site da PF publicou uma nota informando que o agendamento para emissão de passaportes está suspenso até as 18h desta terça-feira.