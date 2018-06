Pane no mar com 1.500 passageiros Um navio fretado pela empresa CVC com 1.500 passageiros teve uma pane no sistema de caldeira na madrugada de ontem, a 10 quilômetros de Punta del Este, no Uruguai. O navio Sky Wonder tinha saído de Santos no dia 17, com destino a Montevidéu. Os passageiros foram retirados de barco e levados para um city tour pela capital uruguaia. Após o conserto, retornaram à noite ao Sky Wonder