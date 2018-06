Pane obriga monomotor a fazer pouso forçado em estrada do RS

Um monomotor fez um pouso forçado na rodovia BR-287, na região de São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira, 25. A aeronave teve que pousar após apresentar problemas mecânicos e o pouso aconteceu por volta das 18 horas, quando a estrada estava vazia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as duas pessoas que estavam no monomotor não ficaram feridas. O avião seguia de Ijuí em direção a uma fazenda em São Gabriel. O piloto, o advogado Zeno Bittencourt Souza, de 45 anos, estava com o passageiro Moacir Moro, mas eles não ficaram feridos. O incidente não causou problemas no trânsito, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.