Pane paralisa linhas e causa lentidão no Metrô do Rio

RIO - Todos as linhas do Metrô foram paralisadas por 20 minutos na manhã desta quinta-feira, 13, por conta de uma pane na subestação de energia do Metrô Rio. Foi o segundo problema ocorrido na subestação em duas horas. A equipe de manutenção já havia feito reparos na rede da estação Central entre 7h47 e 7h50, o que provocou intervalos irregulares dos trens.

Por conta desses atrasos, as linhas ficaram congestionadas e as composições circularam com lentidão. O condutor anunciava pelo autofalante que havia "acúmulo de trens na linha". O trajeto entre a Tijuca, na zona norte, e Uruguaiana, no Centro, que habitualmente é feito em 13 minutos, levou 40 minutos, nesta manhã.

Às 9h44, houve nova pane na subestação de energia da Central. Dessa vez, foi necessário paralisar as linhas do Metrô. De acordo com assessoria de imprensa, os trens não ficaram em túneis nem houve passageiros andando nas linhas. As composições ficaram paradas nas estações.

A Agetransp, agência reguladora dos transportes públicos, abriu boletim de ocorrência para apurar falha no fornecimento de energia, no sistema de transporte metroviário. Técnicos da agência seguiram para a estação para fazer perícia no local.