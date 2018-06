Pão de Açúcar construirá fonte no Parque Ibirapuera O grupo Pão de Açúcar vai investir R$ 6 milhões na instalação de uma nova fonte no lago do Parque do Ibirapuera. A fonte, que terá 110 metros de comprimento e poderá chegar a 60 metros de altura, é considerada multimídia - seu jorro, por exemplo, pode formar uma tela, na qual imagens e textos podem ser exibidos - e faz parte do investimento do grupo no aniversário de 450 anos da cidade de São Paulo. A doação foi anunciada pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz, e pela prefeita Marta Suplicy (PT), no Palácio das Indústrias. Segundo Diniz, a medida vai ao encontro da proposta do grupo em investir em ações sociais e culturais. "O Grupo Pão de Açúcar tem na sua cultura, no seu DNA, muitas coisas importantes. Uma delas é a responsabilidade social", afirmou o empresário.