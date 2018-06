Pão de Açúcar paga a família de modelo A família da modelo Fernanda Vogel, morta na queda de um helicóptero do Grupo Pão de Açúcar em 2001, recebeu a última parcela da indenização. Seguindo acordo de 2002, o grupo pagou R$ 1 milhão para Eduardo, irmão da modelo, que acaba de chegar à maioridade. Fernanda namorava o herdeiro do grupo João Paulo Diniz. Eles chegavam a São Sebastião quando o helicóptero caiu no mar. Diniz nadou até a praia. Fernanda e o piloto se afogaram.