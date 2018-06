Papa encontra menores infratores nesta sexta-feira; veja programação

Um dos momentos mais esperados da Jornada Mundial da Juventude acontecerá na manhã desta sexta-feira, 26, quando o papa Francisco vai encontrar nove menores infratores para ouvir sua confissão. Para Vera Lúcia Alves, coordenadora da Pastoral Carcerária da Região Sudeste, essa ação, além de trazer esperança para os jovens que se envolveram com crimes, poderá derrubar barreiras para a atuação da Pastoral nas unidades prisionais e de recuperação de menores no Brasil.

Às 18h o pontífice faz via-crúcis na Praia de Copacabana e o tempo deve continuar desafiando os peregrinos, com previsão de mais um dia nublado e chuvoso. As temperaturas oscilam entre 11 e 21 graus.

Veja programação completa:

Sexta-feira - 26/7

10h - Papa ouve confissão de um grupo de jovens na Quinta da Boa Vista

11h30 - Francisco encontra adolescentes infratores no Palácio São Joaquim

18h - Via-crúcis na Praia de Copacabana

Sábado - 27/7

9h - Missa para religiosos, autoridades religiosas e seminaristas na Catedral de São Sebastião

11h30 - Papa encontra autoridades e faz discurso no Theatro Municipal

A partir das 19h30 - Francisco faz vigília rápida com peregrinos em Copacabana

Domingo - 28/7

10h - Pontífice celebra missa de encerramento da Jornada Mundial em Copacabana

16h - Papa participa de reunião do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam) no Centro de Estudos do Sumaré

17h30 - Francisco recebe voluntários no Riocentro

19h - O papa Francisco embarca no voo para Roma, depois de uma cerimônia de despedida na Base Aérea do Galeão