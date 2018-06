Papa envia condolências a famílias de vítimas do Voo 447

Profundidade na área dos destroços chega a 3 mil metros

Participaram da celebração autoridades religosas católicas, judaicas, muçulmanas, protestantes e ortodoxas. Os parentes e amigos das vítimas chegaram à catedral em vários ônibus com as cortinas fechadas e foram mantidos afastados da imprensa.

Barreiras de isolamento impediram que centenas de pessoas que estavam no local pudessem se aproximar da catedral. Inúmeros funcionários da companhia Air France, vestindo uniforme, também assistiram à cerimônia, onde foram rezadas orações em francês, português e inglês.

Os parentes acenderam 228 velas em homenagem aos passageiros a bordo do Airbus A330 que decolou do Rio de Janeiro. Também foram lidos na cerimônia trechos da obra Pequeno Príncipe, do escritor Antoine de Saint-Exupéry, que era um aviador e desapareceu no mar, e o poema Pegadas na Areia.

Atribuído pelos organizadores da cerimônia a Ademar de Barros, o poema Pegadas na Areia seria, na realidade, de autoria da canadense Margaret Fishback Powers.

Visita ao Brasil

Pouco antes do culto ecumênico na Catedral da Notre-Dame, a Mesquita de Paris também havia realizado uma oração em memória das vítimas do acidente aéreo. O arcebispo de Paris informou que uma missa internacional será rezada no dia 7 de junho em memória às vítimas.

No Palácio do Eliseu, sede da presidência da França, a bandeira do país foi hasteada a meio mastro em sinal de luto. O chanceler francês, Bernard Kouchner, irá ao Brasil para participar das homenagens às vítimas do acidente, anunciou o porta-voz do governo. O presidente Nicolas Sarkozy receberá as famílias dos passageiros "nos próximos dias, provavelmente em 9 de junho", no Palácio do Eliseu.

