Papa Francisco aparece em cadeira de rodas por causa de dores no joelho

O papa Francisco, que tem um ligamento rompido no joelho, apareceu em público pela primeira vez nesta quinta-feira, 5, em uma cadeira de rodas no salão Paulo VI do Vaticano. O pontífice argentino, de 85 anos, chegou empurrado por um assistente, segundo a AFP.

Na terça-feira, 3, em entrevista ao jornal italiano Il Corriere della Sera, ele disse que ia receber por uma injeção no joelho para aliviar as dores que sofre e que isso o obrigou a cancelar várias reuniões agendadas. "Tenho um ligamento rompido. Vou passar por intervenções com injeções e depois isso será avaliado. Estou assim há muito tempo, não consigo andar", afirmou Francisco. A injeção no joelho é um procedimento que consiste em injetar medicamentos com efeito anti-inflamatório, analgésico ou regenerativo diretamente na articulação.

Francisco, que em março iniciou seu 10º ano de pontificado, tem pedido desculpas aos fiéis que assistem às audiências nas últimas semanas por dar a bênção sentado por causa dos problemas no joelho direito. Isso impede o líder religioso de ficar muito tempo em pé. Na quarta-feira, 4, durante a audiência geral na Praça de São Pedro, o papa estava particularmente cansado e eles tiveram que ajudá-lo a andar e se levantar.

Francisco também tem problemas crônicos de ciática, que costumam causar fortes dores, e foi submetido a uma delicada operação de cólon em julho de 2021, da qual se recuperou bem, conforme os boletins da Santa Sé.