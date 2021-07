Papa Francisco deixa hospital 10 dias após cirurgia e retorna ao Vaticano

VATICANO - O papa Francisco, de 84 anos, recebeu alta do Hospital Gemelli, em Roma, e retornou ao Vaticano nesta quarta-feira, 14. Nos últimos 10 dias, o pontífice estava em recuperação após realizar uma cirurgia no cólon, parte do intestino grosso. Francisco deixou o hospital por volta das 10h45, horário local. Ao chegar no Vaticano, o papa cumprimentou uma pequena carreata de admiradores.

Leia Também Papa reza da varanda do hospital onde está internado

Francisco também parou brevemente para rezar na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, como tem costume de fazer quando retorna de viagens ao exterior.

No início de julho, o pontífice teve metade do cólon removido por um estreitamento severo no intestino grosso. Essa foi sua primeira grande cirurgia desde que assumiu a liderança da Igreja Católica, em 2013. O procedimento foi planejado e agendado para o começo do verão no hemisfério norte, quando as audiências do papa são suspensas.

A tradicional agenda de viagens só retorna em setembro, até lá Francisco terá mais algumas semanas de recuperação. Por enquanto, ainda na primeira quinzena do mês, o papa deve visitar Hungria e Eslováquia. Em seguida, fará uma rápida parada em Glasgow, na Escócia, em meados de novembro para participar da Conferência do Clima (COP26). Outros destinos ainda serão analisados.

A previsão inicial era que o papa recebesse alta no último fim de semana, mas a saída foi adiada para garantir um maior tempo imerso na terapia de reabilitação. No domingo, 11, o pontífice realizou sua oração semanal na varanda do 10º andar do hospital, acompanhado por jovens em recuperação diagnosticados com câncer. Essa foi sua primeira aparição pública após a cirurgia.

Na tarde desta terça, 13, véspera da alta, Francisco visitou a ala pediátrica de câncer do hospital em que estava internado. Em imagens divulgadas pelo Vaticano, o papa aparece em boas condições enquanto caminhava sem ajuda e cumprimentava crianças, pais e médicos. /COM INFORMAÇÕES REUTERS E AP