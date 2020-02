Papa Francisco está doente e não comparece a missa

O Papa Francisco está "gripado" e, por isso, não compareceu nesta quinta-feira, 27, ao tradicional rito penitencial com o clero da diocese de Roma, que normalmente ocorre na Basílica de São João de Latrão. Segundo o diretor da Sala de Imprensa, Matteo Bruni, Francisco “preferiu ficar em casa, na Hospedaria Santa Marta”, por estar indisposto, mas “os outros compromissos estão sendo cumpridos regularmente”.

Nesta quinta pela manhã, o Papa presidiu a Missa na Capela da Casa Santa Marta e logo depois recebeu em audiência os membros do “Movimento Católico Global pelo Clima”.

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé ainda informou a decisão de adiar alguns encontros no Vaticano, organizados em locais fechados e com uma presença significativa do público.

Durante a missa da quarta-feira de Cinzas, o pontífice, que tem 83 anos, foi visto tossindo e assoando o nariz. Quando jovem, Francisco perdeu um pulmão devido a uma doença respiratória e sofre de problemas no ciático.

A Itália sofre um surto de coronavírus, com 14 mortes registradas. De acordo com o ministério da saúde, o país já tem 548 pessoas que testaram positivo para o vírus. / COM AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS