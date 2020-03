Papa Francisco fará oração dominical por vídeo para 'evitar riscos de difusão' do coronavírus

No próximo domingo, 8, o papa Francisco fará sua tradicional oração do Angelus através de uma transmissão por vídeo, apresentada ao vivo de sua biblioteca e não da varanda na praça de São Pedro, como de costume. A decisão, anunciou o Vaticano neste sábado, 7, foi tomada para "evitar riscos de difusão" do coronavírus.

"A oração será retransmitida por vídeo ao vivo (...) nas telas da praça de São Pedro para permitir a participação dos fiéis", afirmou o Vaticano em nota oficial. Tanto a oração do anjo quanto a catequese de Francisco serão retransmitidas diretamente pelo canal de televisão do Vaticano e sua página na web, uma medida aplicada em toda a Itália pela proibição de celebrar eventos com aglomerado de pessoas no país.

Nesta sexta-feira, 6, a cidade do Vaticano confirmou o seu primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus, mas o papa não foi identificado com a doença. A Santa Sé informou que o pontífice sofre de um resfriado “sem sintomas relacionados a outras patologias”.

Francisco está há uma semana sem sair da Casa Santa Marta, onde reside. O papa tem 83 anos e perdeu um dos pulmões durante a juventude, devido a uma doença respiratória. Na quinta-feira, 5, o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano disse à agência Ansa que Francisco estava melhorando. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS