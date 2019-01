Papa Francisco faz visita surpresa a jovens cubanos

SÃO PAULO - O papa Francisco fez ontem uma visita de surpresa à delegação de 450 jovens cubanos que participam da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Panamá. Foi uma surpresa para os cubanos ver o papa entrar no final da missa que estava sendo celebrada, sexta-feira, 25, no colégio das irmãs Escravas do Sagrado Coração, onde estão hospedados.

Francisco convidou os cubanos a regressar a seu país com “alegria dos peregrinos”, num breve encontro, de apenas dez minutos, após a celebração. Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, que divulgou a notícia, o papa foi ver os cubanos, antes de seguir para o Centro Correcional de Menores Las Garzas de Pacoras, perto da Nunciatura Apostólica.

O papa deu a bênção à delegação cubana e fez uma breve saudação. Os jovens, assim como as freiras do colégio, ficaram muito emocionados com a inesperada visita. A representação cubana é, até agora, as mais numerosa a participar de um encontro com o papa. “Como Igreja particular em Cuba, claro que é um momento histórico, porque no Canadá (JMJ Toronto 2002), que foi a maior delegação, foram 200. Hoje estamos falando de mais de 500 cubanos e é uma imensa alegria em todos os sentidos”, afirmou Manuel Alejandro Rodriguez, da Pastoral de Havana.

Entusiasmo. Para a brasileira Amanda Aparecida Pereira, da Comunidade Shalom, o entusiasmo dos jovens com a presença de Francisco no Panamá. É uma alegria contagiante ver e rezar dom o papa em encontros privados e em celebrações em praças públicas e parques. Além de celebrações litúrgicas, as programação da JMJ inclui shows e festivais de jovens de vários países.

“Moro perto da Rodovia Raposo Tavares, mas pertenço à Comunidade Shalom da Rua Diana, no bairro de Perdizes”, informa Amanda. Ela tem 23 anos de idade e está fazendo o discipulado, período de formação para ser admitida na comunidade como consagrada.

Fundada em 1982 em Fortaleza (CE) , a Associação Privada Internacional de Fiéis foi reconhecida pela Santa Sé em 2007. Seus membros são homens e mulheres engajados na vida comunitária e missionária, cuja missão é levar o Evangelho a todos aqueles que estão distantes de Cristo e da Igreja.