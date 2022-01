Papa Francisco reza pelas vítimas das enchentes no Brasil

O Papa Francisco rezou neste domingo, 16, pelas vítimas das recentes enchentes em vários estados brasileiros, que causaram danos e vítimas significativos, depois de rezar o Angelus na Praça de São Pedro.

"Expresso minha proximidade com as pessoas afetadas pelas fortes chuvas em várias regiões do Brasil nas últimas semanas", disse o papa.

Francisco ofereceu suas orações “especialmente pelas vítimas, suas famílias e por todos aqueles que perderam suas casas” e pediu que “Deus apoie os esforços daqueles que estão trazendo ajuda”.

O mau tempo e as fortes chuvas causaram enormes prejuízos e várias dezenas de vítimas no Brasil, especialmente na região nordeste.

Depois de atingir duramente a Bahia, com pelo menos 25 mortes confirmadas, as fortes chuvas atingem também os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, onde já houve vítimas e centenas de deslocados. / EFE