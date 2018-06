Papa discute futuro das cidades com prefeito de Belo Horizonte

SÃO PAULO - O Vaticano convidou o prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), para debater com o papa Francisco o desenvolvimento das cidades, temas que foi abordado com ênfase na encíclica 'Laudato si', divulgada na semana passada.

A audiência do pontífice com os prefeitos de 50 capitais do mundo, incluindo Lacerda, será realizada no dia 21 de julho, no workshop "Escravidão moderna e mudanças climáticas: o Compromisso das Cidades". O evento reunirá líderes mundiais, ambientalistas e especialistas em planejamento urbano na Casina Pio IV, no Vaticano, sede das Pontifícias Academias de Ciências e Ciências Sociais.

O papa Francisco fará uma exposição aos prefeitos e ouvirá relatos de experiências realizadas por esses administradores municipais, no âmbito de suas cidades, que contemplem os pilares da encíclica papal. Além do workshop, Marcio Lacerda participará, ainda no Vaticano, do Simpósio "Cidades e Desenvolvimento Sustentável", organizado pela Santa Sé em parceria com a Rede de Desenvolvimento Sustentável das ONU, dirigida por Jeffrey Sachs.

O presidente da Frente Nacional de Prefeitos pretende encaminhar ao papa Francisco e às autoridades do Vaticano o documento final do III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), realizado em Brasília, no mês de abril.