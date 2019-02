Papa incentiva governos a erradicar as causas do tráfico de seres humanos

VATICANO - O Papa Francisco incentivou neste domingo, 10, os governos a erradicar as causas do tráfico de seres humanos e proteger as vítimas.

Francisco fez o apelo ao dirigir-se aos fiéis na Praça de São Pedro. Ele encorajou as pessoas a denunciarem casos de exploração e de escravidão e resistir à indiferença ao sofrimento das vítimas.

Ele disse que muitas freiras católicas lutam contra o tráfico humano e pediu a todos que unam forças para combater o crime.

Francisco pediu especificamente para os governos tomarem medidas decisivas sobre "as causas desta praga e ver que as vítimas estão protegidas".

Muitas mulheres e menores que deixaram os países africanos e do leste europeu devido à pobreza foram forçados a trabalhar com prostituição na Europa ocidental.

As pessoas pobres em muitas partes do mundo trabalham na agricultura, no trabalho doméstico e na fabricação enquanto escravizados ou de outra forma explorados./ASSOCIATED PRESS