Papa liga para arcebispo de Manaus para prestar solidariedade a vítimas da covid-19

O papa Francisco ligou na tarde de sábado, 25, para o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, para prestar solidariedade às vítimas da pandemia do novo coronavírus no Amazonas. Ele também pediu mais informações sobre a situação local e manifestou especial preocupação com os povos indígenas, os ribeirinhos e a população de baixa renda.

No telefone, o líder da Igreja Católica ainda agradeceu aos fiéis, grupos, pastorais e religiosos que realizam ações de solidariedade durante a pandemia. Além disso, afirmou que fará orações às vítimas e familiares de mortos pela covid-19 e que enviará uma benção especial para a Amazônia.

A informação foi divulgada pela arquidiocese já no sábado e confirmada neste domingo, 26, pelo portal oficial do Vaticano, o Vatican News. “Somos profundamente agradecidos ao papa Francisco pelo seu gesto paterno-eclesial”, disse o arcebispo em nota.

A pandemia tem sido um tema frequente nos pronunciamentos públicos do pontífice. Na semana passada, ele chegou a pedir maior cooperação entre os povos. "O risco é ser golpeado por um vírus ainda pior, o do egoísmo e o da indiferença”, declarou na época,

Com população estimada de 4,1 milhões de habitantes, o Amazonas é um dos Estados com maiores dificuldades para conter a pandemia do novo coronavírus. O sistema de saúde pública está em colapso, com UTIs lotadas. Um vídeo divulgado na última semana mostrou até mesmo o uso de saco plástico improvisado para ajudar um paciente a respirar.

A sobrecarga também ocorre no sistema funerária, que enfrenta aumento de sepultamentos. Para dar conta da demanda, Manaus chegou a adotar a realização de enterros em valas coletivas. O Amazonas registrou mais 198 casos de Covid-19, neste domingo, 26, totalizando 3.833 casos confirmados do novo coronavírus no Estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Também foram confirmados outros 17 óbitos pela doença, elevando para 304 o total de mortes. Entre as vítimas fatais, estão indígenas. Outros 48 óbitos notificados seguem em investigação pelo Laboratório Central (Lacen).

O Governo do Amazonas encaminhou, no sábado, 25, três ofícios ao Ministério da Saúde solicitando auxílio urgente do Governo Federal. Os documentos pedem a abertura de um Hospital de Campanha em Manaus e autorização para operacionalizar o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV). Os ofícios reforçam pedidos entregues pelo governador Wilson Lima no último dia 20 ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

O governo estadual também voltou a pedir auxílio para a contratação de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas para atuar nas UTI’s. O Estado aguarda a chegada de 350 respiradores.

