Papa nomeia novo bispo de Franca, em SP

SÃO PAULO - O novo bispo de Franca (SP) será d. Paulo Roberto Beloto, nomeado pelo papa Francisco em substituição a d. Pedro Luiz Stringhini, transferido para a diocese de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, em setembro do ano passado. Franca ficou mais de um ano como sede vacante, ou seja, sem bispo residente.

Natural de Adamantina (SP), onde nasceu em 1957, d. Beloto era até agora bispo de Formosa, em Goiás. Foi ordenado sacerdote em 1986 e ocupou diversos postos na diocese de Marília (SP), entre eles o de vigário episcopal e o de reitor do seminário diocesano.

D. Beloto estudou Filosofia no Seminário Bom Jesus em Aparecida e Teologia na Faculdade Nossa Senhora Assunção, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Tem curso de mestrado em Espiritualidade. Nomeado bispo de Formosa em 2005 pelo papa Bento XVI, era, até agora, o bispo responsável pelos presbíteros e pelo setor da Pastoral Vocacional no Regional Centro-Oeste da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.