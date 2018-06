Papa nomeia três novos bispos no Brasil

VATICANO - A Santa Sede informou nesta quarta-feira, 3, que o papa Francisco nomeou Odelir José Magri, arcebispo da Arquidiocese de Chapecó, em Santa Catarina, Zanoni Demettino Castro, o arcebispo-adjunto da Arquidiocese de Feira de Santana, na Bahia, e Waldemar Passini Dalbello, arcebispo-adjunto da Arquidiocese de Luziânia, em Goiás, como novos bispos do Brasil.

Magri nasceu em 18 de abril de 1963 na cidade de Campo Erê, em Santa Catarina. Depois de completar seus estudos preparatórios, em 1988, começou sua iniciação religiosa na Congregação do Missioneiros Colombianos do Coração de Jesus. Estudou Filosofia e Teologia em Paris, na França. Em 1998 foi nomeado sacerdote. Ocupou, entre outros, cargos como o de missioneiro no Congo, na África, conselheiro provincial, assistente-geral em Roma e vigário-geral.

Baiano, Castro nasceu em 23 de janeiro de 1962 na cidade de Vitória da Conquista. Estudou Filosofia com habilitação em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Foi ordenado sacerdote em 28 de dezembro de 1986. Desde então, foi pároco, membro do Colégio de Consultores e do Conselho Presbiterial, professor de Teologia Dogmática e presidente da Comissão de Sacerdotes da Região Noroeste da Conferência Episcopal do Brasil.

Já Dalbello nasceu em 6 de junho de 1966 em Anápolis, no Estado de Goiás, e foi ordenado sacerdote em 3 de dezembro de 1994. Estudou Filosofia e Teologia no Seminário de Brasília e se graduou em Ciências Bíblicas no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Entre os cargos que desempenhou se destacou como pároco, formador e diretor espiritual no Seminário de Brasília./EFE