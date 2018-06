Papa faz oração silenciosa para homenagear as mães

Vaticano - O papa Francisco convidou os fiéis na Praça São Pedro a se unirem a ele em uma prece silenciosa pela mãe de cada um, inclusive as que já morreram.

Ao cumprimentar turistas e a população local neste domingo de uma janela que dá para a praça, Francisco notou que em muitos países o Dia das Mães é celebrado hoje. "Então vamos nos lembrar com gratidão e afeto todas as mães, mesmo nossas mães no céu", disse.

O pontífice convidou todas as 25 mil pessoas presentes a ficar "alguns instantes em silêncio, cada um rezando por sua própria mãe". O papa então inclinou sua cabeça em prece, antes de desejar um bom dia a todos.

Fonte: Associated Press