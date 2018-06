Papa pede que fiéis carreguem e leiam Bíblia como se fosse celular

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco pediu neste domingo, 5, que as pessoas carreguem e leiam a Bíblia com tanta dedicação quanto o fazem com seus celulares.

Falando a peregrinos na Praça São Pedro, na Cidade do Vaticano, sob forte chuva, o papa, de 80 anos, perguntou: "O que aconteceria se tratássemos a Bíblia como fazemos com nossos celulares?"

"Se nós voltássemos para recuperá-la quando a esquecêssemos? Se a carregássemos conosco sempre, mesmo em uma pequena versão de bolso?", questionou. "Se lêssemos as mensagens de Deus na Bíblia como lemos mensagens em nossos celulares?"

Francisco considerou a comparação "paradoxal" e disse que deveria ser uma fonte de reflexão. Para ele, a leitura da Bíblia ajuda as pessoas a resistir às tentações diárias. /REUTERS