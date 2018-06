Papa rejeita crítica de ala conservadora da Igreja sobre divorciados

O papa Francisco rejeitou, em uma entrevista publicada nesta sexta-feira, 18, a visão "em preto e branco" da ala mais conservadora da Igreja católica, muito crítica em relação à mão estendida pelo Vaticano aos divorciados que voltam a se casar.

Esta semana uma carta de quatro cardeais denunciou a "ambiguidade" de um texto sobre a família publicado em abril.

O documento, chamado "Amoris Laetitia" ("A alegria do amor"), reúne as conclusões de dois agitados sínodos (concílio de bispos) sobre a família celebrados em 2014 e 2015 e pede que os divorciados que voltem a casar no civil sejam acolhidos dentro da Igreja.

Sem colocar em dúvida o dogma do matrimônio católico indissolúvel, o texto abre a via para que os divorciados possam comungar, ainda que só em alguns casos e em função da decisão em cada caso do bispo.

"Alguns continuam sem entender, é branco ou preto", disse o papa em uma entrevista ao periódico católico italiano Avvenire.

Um dos quatro cardeais que assinaram a carta, o cardeal conservador norte-americano Raymond Burke, reiterou suas críticas em uma entrevista publicada no periódico católico The Register.

"Esta ideia, por exemplo, de que o papa teria que ser uma espécie de inovador que lidere uma revolução na Igreja ou algo similar é totalmente alheia ao cargo de Pedro", disse.

"O papa é um grande servidor nas verdades da fé tal e como lhe foram transmitidas em uma linha sem ruptura desde os tempos dos apóstolos", disse.

Raymond Burke, afastado há dois anos do governo do Vaticano, já havia lançado uma petição contra as reformas do papa e na campanha eleitoral nos Estados Unidos apoiou Donald Trump por sua oposição ao aborto./AFP