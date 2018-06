Papa reza por vítimas de acidente da TAM O papa Bento 16 afirmou que está rezando pelas vítimas do acidente com um avião da TAM em São Paulo, na terça-feira. "O Santo Pai... pede a Deus para dar força e conforto aos feridos e a todos aqueles afetados por esta tragédia", disse o Vaticano, em telegrama assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, Tarcisio Bertone. O pontífice visitou o Brasil em maio. O Airbus da TAM fazia a rota Porto Alegre-São Paulo e não conseguiu frear no Aeroporto de Congonhas, passando por cima de uma importante avenida e chocando-se contra dois prédios e um posto de gasolina. Um dos prédios atingidos foi o da TAM Express. Segundo a TAM, 186 pessoas estavam a bordo do vôo JJ 3054. A Secretária de Segurança Pública do Estado confirmou até agora 93 mortes.