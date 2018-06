Papa será levado ao interior de São Paulo em avião da FAB

Devido ao mau tempo que atinge os Estados do Rio e de São Paulo, o papa Francisco será transportado na manhã de quarta-feira (24) para Aparecida, no interior paulista, num avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave modelo VC-2 (Embraer 190) vai decolar às 8h45 da Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, com destino ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) em São José dos Campos (SP).

Lá, o pontífice embarcará num helicóptero H-34 Super Puma até a Basílica de Aparecida, com chegada prevista para as 10h. A agenda oficial do papa prevê que, a partir das 10h30, ele participe de uma missa na Basílica do Santuário Nacional de Aparecida. O pontífice fará a homilia.

Inicialmente o papa seria transportado do Rio a Aparecida num helicóptero militar. O plano foi alterado após uma reunião realizada nesta terça-feira (23) com representantes do Exército e da Aeronáutica.