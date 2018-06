Papa visitará Estado menos ‘fiel’e de maior diversidade religiosa

Na primeira viagem internacional, o papa Francisco desembarcará em uma das cidades com maior diversidade religiosa do País. Em comparação com o quadro nacional, o Rio tem menos católicos e mais evangélicos, espíritas, praticantes de umbanda e candomblé e também de pessoas sem religião. Nos grandes eventos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), Francisco terá oportunidade de visitar dois extremos: em Copacabana, na zona sul, verá a região com mais católicos e menos evangélicos da cidade. Em Guaratiba, na zona oeste, estará no território onde a proporção de fiéis das duas religiões mais se aproxima.

Enquanto, segundo o Censo 2010, a proporção de católicos no País é de 64,6%, na cidade do Rio é de 51,1%. O Estado do Rio é o menos católico do País, com menos da metade da população, 45,8%, dessa religião.

Em 2012, a socióloga Sílvia Fernandes fez uma pesquisa com católicos praticantes em algumas cidades fluminenses e, na capital, recolheu pistas para o afastamento da Igreja. “Os católicos cariocas veem o Rio como cidade cosmopolita, com atrações turísticas que podem afastar pessoas da religião. Assinalam ainda que há uma burocracia nas igrejas católicas que podem afastar fiéis. Eles citam que as igrejas funcionam em horário comercial, e qualquer serviço demanda marcação de hora”, enumera. “A Igreja estaria perdendo o caráter de comunidade e funcionando como prestadora de serviço.”