Papai Noel de povoado alemão bate recorde de cartas recebidas

O Papai Noel do povoado de Himmelpfort (Porta do Céu, em tradução literal), considerado o destino mais popular das mensagens de Natal na Alemanha, bateu neste ano o próprio recorde de recepção de cartas.

No fechamento do serviço neste sábado, os registros indicavam cerca de 300 mil cartas endereçadas ao Papai Noel local com pedidos de Natal. No ano passado, já considerado de altíssima participação, o total de cartas recebidas foi de 285 mil.

O Papai Noel de Himmelpfort, uma localidade de 550 habitantes, tem um carteiro próprio e um serviço de resposta às cartas que cheguem pelo menos dez dias antes do Natal.

O serviço atende à correspondência em 17 idiomas e, segundo os Correios da Alemanha, recebeu neste ano cartas provenientes de 86 países, entre os quais Argentina, Japão, Rússia e Taiwan. Pela 1ª vez em sua história, recebeu cartas de Uganda e Costa do Marfim.