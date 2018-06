'Papai Noel' que roubou helicóptero é preso na Bahia

SOROCABA - O homem suspeito de se vestir de Papai Noel para roubar um helicóptero, no dia 27 de novembro, em São Paulo, foi preso nesta sexta-feira, 8, em Queimadas, interior da Bahia. A prisão, coordenada pela Polícia Civil de São Paulo, com apoio da Polícia Militar da Bahia, foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública dos dois Estados. A Justiça paulista decretou a prisão temporária do suspeito. Na quinta, 7, a polícia havia prendido o homem suspeito de ter pilotado a aeronave após o roubo.

O helicóptero, modelo Robinson R-44, não foi recuperado. A polícia trabalha com a hipótese de a aeronave ter sido levada para o Paraguai, mas as buscas vão continuar. O suspeito de ser o falso Papai Noel, Nabiel Cordeiro da Silva, de 30 anos, foi detido em casa de parentes, na cidade do semiárido baiano.

Ele foi levado por policiais civis para Salvador e deve ser encaminhado para o município de Mairinque, no interior de São Paulo, onde o crime foi consumado.

No dia do roubo, o suspeito foi até o Campo de Marte, na capital, vestido de Papai Noel, e contratou um helicóptero para levá-lo até uma festa de Natal, numa chácara, em Mairinque. Antes de partir, ele posou para fotos com funcionários. A festa não existia. Ao descer na chácara, alugada pelos criminosos, o piloto foi rendido por dois comparsas do 'bom velhinho'. Ele foi deixado amarrado, enquanto o trio fugia com a aeronave. Outros suspeitos de participar do crime ainda são procurados.