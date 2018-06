Para advogado da CPT, medidas no Pará são ''paliativas'' Um dia depois de participar do encontro com a secretária de Direitos Humanos, Maria do Rosário, o advogado da Comissão Pastoral da Terra (CPT), José Batista Afonso afirmou que as medidas anunciadas pelo governo são "paliativas" e que falta ação do poder público nos assentamentos do Pará. "A reunião chegou muito tarde, teria que ter sido feita há oito anos. Pena que (o governo) está fazendo atrasado e em cima de três cadáveres", criticou.