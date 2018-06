Para assessora, nada indicava que Amaury iria se matar Segundo a assessora de imprensa da griffe Frankie Amaury, Celina Penteado, nada no comportamento de Amaury Veras indicava que ele pensava em se matar ou estava em depressão. "Ontem (quarta-feira), ele seguiu sua rotina. Acordou cedo, foi para a fábrica na Lapa (Centro da cidade), onde passou o dia. No fim da tarde, como sempre fazia, foi até as lojas conferir o movimento e voltou para casa com o Frankie", contou ela. "Ele tinha insônia e o Frankie, que dorme muito pesado, não notou qualquer problema com ele nem ouviu barulho durante a noite. Só encontrou o corpo pela manhã, quando acordou", disse a assessora. O corpo do estilista foi levado para o Instituto Médico Legal às 17h30m, para necrópsia. A assessoria ainda não informou quando e onde será o enterro.