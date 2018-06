Pára-brisa de avião da TAM trinca na decolagem em MS O pára-brisa externo de um avião da TAM, que decolou nesta quinta-feira, 11, de Campo Grande (MS) com destino para Goiânia (GO), trincou logo após a decolagem às 6h05 da manhã. Segundo informações da assessoria de imprensa da companhia, o problema não comprometeu a segurança do vôo, mas o piloto preferiu retornar ao aeroporto, por precaução, para fazer a manutenção do mesmo. Os 33 passageiros do vôo JJ-3590 foram acomodados em outros aviões. A empresa explicou que a aeronave conta com dois pára-brisas (um interno, chamado de estrutural e outro externo) e que a avaria, provavelmente, deve-se a um problema no sistema de aquecimento do mesmo, utilizado para evitar o congelamento do acessório, por conta da altitude, e assegurar a visibilidade aos pilotos.