Para Dirceu, direção não pode impedir disputa interna O ex-ministro da Casa Civil e ex-presidente do PT José Dirceu entrou publicamente no debate sobre prévias no partido. Em seu blog, ele afirmou que o dispositivo "é um direito estatutário" e "independe da vontade das direções partidárias". "(As prévias) podem deixar de acontecer por acordo político, ou por desistência do concorrente. Mas não podem ser impedidas", escreveu. Mas convencer militantes e pré-candidatos "de que não vale a pena fazer uma prévia", na avaliação de Dirceu, é "difícil".