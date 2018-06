Para Dutra, relato de Cinchetto é ''inverídico'' O presidente do PT, José Eduardo Dutra, disse que considera inverídicas as declarações de Wagner Cinchetto à revista Veja. "Não tenho nada a declarar. Não conheço esse senhor (Cinchetto), nunca o vi. Veio da Força Sindical, rival da CUT", limitou-se a comentar. Procurado pelo Estado, o deputado Ricardo Berzoini (PT-SP) não deu retorno à ligação. Ele é apontado por Cinchetto como um dos coordenadores da produção de dossiês. Petistas sustentam que há, no meio político, convicção sobre o envolvimento do PSDB na elaboração de dossiê contra Roseana Sarney.