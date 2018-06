Para engravidar, mulher seqüestra e mata criança Uma mulher, identificada como S., foi presa em flagrante, em Ouro Preto (MG), acusada de seqüestrar duas irmãs, de 10 e 11 anos, para praticar um ritual de magia negra com o objetivo de engravidar. Segundo a polícia, a acusada confessou, em depoimento, que já havia matado uma menina de 13 anos em outubro, em outro ritual. O corpo da vítima foi queimado posteriormente. A polícia acredita que seja a mesma criança encontrada carbonizada na cidade no dia 20 de outubro, até então não identificada. O marido de S., E.A.C., também estaria envolvido nos dois crimes, mas conseguiu fugir antes da prisão. O irmão de E. denunciou o casal. A mulher confessou que a menina foi estrangulada por ela e o corpo foi carbonizado pelo marido. S. não conseguia engravidar e o casal procurou uma vidente, que os teria orientado a matar uma criança para conseguir ter um filho. Como ela não engravidou, o casal decidiu repetir o ritual - dessa vez matariam duas meninas. As irmãs passaram por exames de corpo delito e não foram encontrados sinais de crime sexual.