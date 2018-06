Para engrossar o caldo

O Miguel, por exemplo, se lembrou de latino-americanos que em Paris, nos anos 70, certa noite de autoflagelação e vinho ruim, quase saíram no braço numa disputa para decidir em qual de seus países a tortura era mais selvagem. Não sem uma ponta de ufanismo, conta o Miguel, ganhou um brasileirinho com o calvário de presos políticos obrigados a ficar de pé, descalços, sobre a boca de latas vazias.

Já a Clara trouxe a experiência de quem esteve exposta a um tipo de turista que chama de "viajante criativão". Na pousada em Boipeba, na Bahia, ela conheceu um casal assim. "Trocávamos ideias sobre passeios, restaurantes, até que entendi qual era a deles: tudo que faziam era melhor, mais diferente, mais econômico, mais ‘roots’, mais ‘cultura local’." E tome gabolice: "Como assim, você foi pra Moreré e não conheceu a Prainha Doce? Só 8 km pelo mangue..." Ou: "Ah, ir à Cova da Onça e comer no restaurante da praia todo mundo faz, mas o legal mesmo, o lado B da contracultura mesmo, é ir ao boteco da Dona Raimunda, no barracão dela, o resto é turistada!" O pior, diz a Clara, "é que você não consegue se livrar desse tipo de gente - eles já sentam a seu lado, no café da manhã, pra se gabar do passeio que fizeram ontem - ‘esse sim, é um passeio diferente, se você foi a Tassimirim e não conheceu seu Zé da Cocada, não conheceu Tassimirim...’"

Anotado: ir o quanto antes a Tassimirim, não pelo lugar, claro, mas pelo Zé da Cocada. É uma lacuna que ainda posso preencher. Mas e os tesouros que, por bobeira, perdi para sempre? Não faltará um corvo com seu never more: "Agora é tarde, meu!" Bom era antes! - tripudiará a figura: "A Moita da Sinhá do Juca acabou. Também, né, botaram luz... Não tinha estrada, era ótimo, a gente ia de trator. Comia fruta no pé. Massageava os peixes, para os filés ficarem bem relax. Cocô era no mato, com um monte de animais silvestres em torno. Lá eu me sentia orgânico, saca?, orgânico!"

Na mesma linha, a Cristina ouviu recentemente alguém anunciar que "a Turquia acabou", e que "o lance agora é a Capadócia". Pouco importa se a Capadócia fica na Turquia. Mais: segundo o mesmo informante, também a Croácia acabou. A Capadócia que se cuide.

Cansada de relatos desse teor, uma leitora que não quer aparecer tem recorrido a um caso a seu ver capaz de nocautear qualquer contador de vantagem. Quem, chegando em casa, já topou com um assaltante pelado no chuveiro? Pois é, com ela aconteceu - e não foi só: quando saiu atrás de socorro, o peladão se enfiou numa calça de veludo, com a qual foi preso a poucos quarteirões dali. "É minha!" - reconheceu a dona. "Quer de volta?" - perguntou o camarada, de dentro do camburão. "Mas de jeito nenhum!" - rugiu ela.

Ai de quem não tenha do que se jactar - como ia acontecendo com a Fabiana, num jantar comemorativo dos dez anos de formada. Lá pelas tantas, cada qual se pôs a fazer seu balanço da década - e ao ver se aproximar a sua vez, a Fabiana foi se encolhendo, numa infelicidade em carne viva. "Não casei... não tive filho... não fiquei rica... na minha vida está tudo igual... não aconteceu nada..." - balbuciou ela. "Como assim?" - interveio uma das amigas, antes que a moça fosse às lágrimas. "Então você sofre um acidente, quase morre, fica três meses em coma na UTI, e vem dizer que na sua vida não aconteceu nada?!" Abriu-se o semblante da Fabiana. "Ah, é!" - e, subitamente animada, enveredou pela narrativa de uma desgraceira que bem poucos, ali ou alhures, poderiam ostentar.