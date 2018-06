Para entender

Foi em 1995 que os familiares de guerrilheiros desaparecidos no Araguaia recorreram à OEA, alegando que, segundo as convenções internacionais, os corpos dos mortos devem ser entregues aos familiares. Após analisar o caso e concordar com os argumentos, a comissão passou o caso à corte. Na defesa, o Brasil pediu o arquivamento do processo.

A sentença final condenou o Brasil a esclarecer os fatos e punir os culpados.