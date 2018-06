Para especialistas, restituições levam pelo menos um ano Especialistas em direito tributário consultados pelo Estado sobre a agilidade da Receita na liberação do pagamento à WTorre de restituições de Imposto de Renda de 2007 e 2008 argumentaram que nos casos de pedidos de devolução do valor do imposto pago a mais ou devolução de crédito o tempo usual de espera é de no mínimo um ano, "em um cálculo muito generoso", afirmam.