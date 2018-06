Para ex-chefe, ela agiu certo e oposição torce contra governo

Após divulgação dos desvios no ministério, a presidente foi obrigada a demitir seis funcionários da pasta, incluindo o ex-ministro dos Transportes Alfredo Nascimento. Durante o encontro, Lula usou, como de costume, metáforas futebolísticas para desclassificar a oposição, que colhe assinaturas para a abertura de uma CPI para investigar as denúncias: "Oposição é como jogador no banco. Torce para o titular quebrar a perna".

O encontro com os empresários foi articulado pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaff, que se filiou ao PMDB, aliado do PT, com a intenção de disputar a Prefeitura de São Paulo em 2012 ou governo do Estado em 2014. Foi também organizada uma exposição sobre Lula com 41 fotos do ex-presidente durante seus dois mandatos no Palácio do Planalto. No local, Lula observou algumas das imagens ao lado da ex-primeira-dama Marisa Letícia.

Em uma das fotos, ele aparece abraçado ao ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Comentou, então, que conversou recentemente com o líder por telefone.