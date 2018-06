Para FHC, morte de jornalista foi crime hediondo "Estamos ultrapasando todos os limites", disse hoje à noite o presidente Fernando Henrique Cardoso, em entrevista à TV Globo, na qual comentou o assassinato do jornalista Tim Lopes. Ele disse que foi um crime hediondo e que a forma como o jornalista foi assassinado "indigna a todos os brasileiros". Para o presidente, os traficantes tentaram silenciar a imprensa na questão da droga. Fernando Henrique disse ainda que esse é o momento de governo e sociedade se unierem para "colocar um ponto final nessa série de barbaridades". Eis a íntegra do pronunciamento do presidente: "É mais um crime hediondo. O assassinato do jornalista Tim Lopes tem, além do mais, uma conotação específica, já que se tratava de um repórter investigativo. É uma maneira, uma tentativa de silenciar a imprensa na questão da droga. Estamos ultrapassando todos os limites. É o momento de darmos as mãos uns aos outros - governo federal, estadual, municipal e a sociedade - e colocar um ponto final nessa série de barbaridades que estão ocorrendo. A forma como foi feito o assassinato indigna a todos os brasileiros."