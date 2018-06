Para Gabeira, parlamentar 'perdeu o tom' O jornalista e blogueiro do estadão.com.br Fernando Gabeira defendeu ontem um "trabalho pedagógico" para o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ). Para Gabeira, que foi deputado federal entre 1994 e 2010, um trabalho pedagógico com Bolsonaro pode ser mais eficaz "do que realmente puni-lo com perda de mandato".