Para Garotinho, pânico em escolas do Rio é causado por boataria A Secretaria de Segurança Pública acredita que o pânico disseminado em escolas do Rio, que têm recebido supostas ameaças de traficantes por telefone desde que a Universidade Estácio de Sá foi atacada, esteja sendo motivado por uma onda de boatos. Alguns dos autores das ligações pediram dinheiro e até indicaram números de contas bancárias inexistentes para que as quantias fossem depositadas, segundo o secretário estadual da Segurança Pública, Anthony Garotinho. Nesta sexta-feira, diversas escolas da capital fecharam as portas por causa de telefonemas. Para Garotinho, depois que a estudante Luciana Gonçalves de Novaes foi baleada na Estácio, criou-se um clima de pânico generalizado e há pessoas que estão se aproveitando disso para extorquir os donos das escolas. Ele disse que a polícia está investigando a boataria. ?Em 99% dos casos, é trote?, disse o secretário. O chefe de Polícia Civil, delegado Álvaro Lins, condenou a atitude das escolas que deixaram de funcionar. ?A cidade não pode se curvar.? No caso do Colégio Andrews, em Botafogo, o delegado disse que havia garantido o funcionamento com a presença de policiais. Mesmo assim, a direção preferiu cancelar as aulas nesta sexta. O Andrews tem 85 anos e é um dos mais tradicionais colégios da zona sul do Rio. Deixou de funcionar nesta sexta-feira pela primeira vez desde que foi fundado por causa de dois telefonemas ameaçadores. Lins acha que alunos e funcionários também podem estar por trás dos trotes. Além do Andrews, outra escola tradicional, o Anglo-Americano, também em Botafogo, deixou de funcionar, na parte da tarde. Em Copacabana, quatro creches fecharam.